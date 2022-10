Haalt Ganna barrière van 60km in werelduurrecord? En wat met deze 7 andere magische sportgrenzen: doen we het, of doen we het niet?

De vraag is niet zozeer of Filippo Ganna (28) het werelduurrecord scherper stelt in Grenchen, het gaat er eerder om met hoeveel afstand hij boven de 55,548 km van zijn ploegmaat Dan Bigham komt. De vorige werelduurrecordhouder Victor Campenaerts gaf de Italiaan kans om de lat op 60 km in één uur te leggen, al kwam hij daar gezien het eerder matige seizoen van Ganna deels op terug. Mocht Ganna dat toch waarmaken en bijna 5 km sneller doen dan Bigham, zou dat meteen een mythische barrière zijn. Zo zijn er nog wel wat terug te vinden in andere sporten. We zetten er zeven andere op een rij.