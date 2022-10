STVV’er Bauer deelt slag uit aan Antwerp-spits Janssen en mag gaan douchen

Vincent Janssen probeerde zich in minuut 38 los te weken bij Bauer, die de Nederlandse spits moest laten lopen en vervolgens een slag uitdeelde. Scheidsrechter Laforge had het niet gezien - want de bal was niet in de buurt - maar de VAR greep wel in: rechtstreeks rood voor Bauer.

“Hoe heb je hem (Bauer, red.) zover gekregen?”, kreeg Janssen tijdens de rust de vraag voor de camera’s van Eleven. “Dat moet je aan hem vragen. Het was voor mij een zuivere rode kaart, veel meer ga ik daar niet over zeggen”, aldus de topschutter van Antwerp, dat al met 1-0 op voorsprong stond na een snelle goal van Pieter Gerkens.

De beelden: