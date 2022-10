“Een vrij koele avond en nacht, met lokaal kans op mistbanken ”

In het tweede deel van de namiddag wordt de ruimte tussen de wolken breder. Vanavond klaart het volledig uit.

Met maxima rond 15 à 16°C zitten we ongeveer op het schema voor deze tijd van het jaar. Er waait een meestal matige zuidwestenwind. Na 17 uur zal het vrij snel beginnen afkoelen. Tegen dat de zon omstreeks 19 uur achter de horizon is verdwenen zal het al zijn afgekoeld tot een graad of 11.

Vannacht wordt het dan ook behoorlijk frisjes met op de meeste plaatsen in Limburg minima tussen +2 en +5°C.

Vooral in landelijke gebieden kunnen er grondmistbanken ontstaan. Daar kan er lokaal ook wat lichte vorst optreden ter hoogte van de grassprietjes. Wie een stapje in de wereld gaat zetten neemt dus maar best iets warms mee voor op de terugweg...

