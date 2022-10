Zeventigste verjaardag van Poetin: president krijgt tractor en pompoenen cadeau

De Russische president Poetin vierde vrijdag zijn zeventigste verjaardag. Slechts een handvol wereldleiders wensten hem proficiat, maar van enkelen krijg hij zelfs een heus cadeau. Ook aan Oekraïense zijde passeert de verjaardag van de Russische president niet zonder slag of stoot.

Om zijn zeventigste verjaardag te vieren hield Poetin vrijdag “een informele bijeenkomst” met enkele voormalige Sovjetleiders, waaronder Armenië, Oezbekistan, Wit-Rusland en Tadzjikistan, in Sint-Petersburg. Die laatste twee brachten ook cadeautjes mee. Zo kreeg Poetin van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko een voucher voor een tractor en schonk Emomali Rahmon van Tadzjikistan hem een berg watermeloenen en pompoenen. De Russische leider kreeg ook telefoontjes van onder meer Cuba, Turkije, Zuid-Afrika, Kirgizië en Kazachstan. En zelfs Kim Jong-un van Noord-Korea stuurde Poetin verjaardagswensen.

In eigen land werd de president geprezen door staatsmedia, op scholen werd er gevierd en patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk riep op om te bidden naar aanleiding de verjaardag van Poetin. “God heeft u aan het roer van de macht geplaatst, zodat u een zeer belangrijke en verantwoordelijke dienst kunt verlenen voor de toekomst van het land en het volk dat aan u is toevertrouwd”, aldus het hoofd van Russische kerk in een gelukwensentelegram aan de president.

Ook aan Oekraïense zijde werd aandacht besteed aan de verjaardag van Poetin. Maar dan wel op een heel andere manier. Op het internet werd er massaal gelachen met de Russische president en Oekraïense strijdkrachten riepen op om een donatie voor Oekraïense wapens te doen ter ere van de verjaardag van Poetin. Oekraïense hackers besloten de verjaardag van de president dan weer te vieren door in te breken op de website van de Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid, de post-Sovjet tegenhanger van de NAVO. Daar plaatsten ze de boodschap: “Wij willen Poetin feliciteren met zijn laatste verjaardag en wensen hem een ‘comfortabele’ reis naar Den Haag.” De website werd later offline gehaald.

Poetin zelf heeft zijn verjaardag stilletjes gevierd en reageerde niet op de cadeaus en felicitaties. Hij werkte gewoon verder.

(sgg)