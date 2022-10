Ze was in het wit. Maar niet in het lang. Oumi Rayane (22) trouwde gisteren met haar wereldkampioen Remco Evenepoel in een witte broek. “Verbaast me niets”, zegt Dirk Geerardyn, die elk jaar duizend bruiden in de outift van hun leven stopt. “Typisch voor een vrouw als Oumi: sportief en tegelijk fashionista.”