“Voor deze Rambo mocht er die nacht geen blauw meer overblijven”: debat over voorbedachtheid maakt wereld van verschil voor Yvo Theunissen (40)

Dat Yvo Theunissen (40) op 26 augustus 2018 politieman Amaury Delrez (37) tijdens een controle in Spa heeft doodgeschoten, heeft hij zelf bekend. Vrijdag ging het assisendebat in Tongeren dan ook vooral over de vraag of daar enige voorbedachtheid aan vooraf is gegaan. Antwoordt de jury “ja”, dan is er sprake van moord. Is het antwoord “neen”, dan houdt men het bij doodslag. Maar dat maakt een hemelsbreed verschil uit wat de straf betreft die de Nederlander boven het hoofd hangt.