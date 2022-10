Procedure tegen vijf medewerkers Diestse politie voor drugsmisdrijven

Eerder deze week liet ook het parket van Leuven weten een onderzoek een onderzoek te zijn gestart naar agenten van de politiezone Demerdal die betrokken zouden zijn bij drugmisdrijven. Het zou om gebruik en handel van drugs gaan.

Burgemeester van Diest Christophe De Graef (Open Diest) laat nu ook weten dat er binnen de politiezone een interne procedure wordt opgestart tegen vijf medewerkers van het korps om zo maatregelen te nemen in het belang van de goede werking van het korps. “Aangezien de interne procedure nu loopt, respecteert het politiecollege het volwaardige recht op verdediging”, aldus de burgemeester. “Daarnaast willen we de sereniteit binnen het korps maximaal bewaren en kunnen we momenteel geen verdere informatie geven.”

Of de vijf medewerkers nog aan de slag zijn, weten we niet. “Daarover kan ik op dit moment geen informatie geven”, besluit de burgemeester