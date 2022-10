Ex-wielrenster Annelies Dom is nieuwe topsportdirecteur Vlaamse Schaats Unie

Ex-wielrenster Annelies Dom (36) is de nieuwe topsportdirecteur van de Vlaamse Schaats Unie (VLSU). Dat heeft de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) bekendgemaakt. Dom was eerder sporttechnisch coördinator bij de KBSF.

Ze is de opvolgster van de Nederlander Jeroen Straathof, wiens contract na de Olympische Winterspelen van Peking niet werd verlengd. Dom is haar werkzaamheden op 1 oktober begonnen.

Dom was eerder sportdirecteur bij de wielerploeg Lotto Soudal en beschikt over een masterdiploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Als professioneel wielrenster was ze van 2013 tot 2019 actief. In 2017 werd ze Belgisch kampioene op de baan (puntenkoers), een jaar later behaalde ze die titel op de weg.