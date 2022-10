Carl Hoefkens roteert bij Club Brugge, wie grijpt zijn kans? Keuze genoeg…

Carl Hoefkens had deze week reden tot vieren. Dinsdag was er de stuntzege tegen Atlético , donderdag werd hij 44. Voor zijn verjaardag ging hij gisteravond nog iets eten, maar hopelijk heeft hij ervan kunnen genieten en zat hij niet meer na te denken over zijn basiself.

Na de zege tegen Leverkusen (1-0) bracht hij tegen Seraing zes nieuwe spelers en won Club met 0-2. Na de zege tegen Porto (0-4) wisselde hij maar op één positie en verloor Club met 3-0 op Standard. Vanavond tegen Westerlo dan maar opnieuw roteren?

© Isosport

“Ik hou niet zo van het woord roteren of van iemand een kans geven, want ik zet enkel spelers als ze er honderd procent klaar voor zijn. Maar het zou inderdaad perfect kunnen dat ik weer voor een aantal andere namen kies”, zei Hoefkens op zijn persbabbel.

Volledig te begrijpen, want het programma zit overvol – voor het WK zijn er nog elf duels in 38 dagen – én hij heeft er de kern voor. Bekijk de veldjes bij dit artikel en u weet dat de Club-coach twee volwaardige ploegen op de been kan brengen. “Met dank aan de geslaagde transfers, die een meerwaarde brengen en de andere spelers naar een nog hoger niveau stuwen.”

Komt daarbij dat je in dit geval zelfs basispionnen als Mata en Skov Olsen kan inbrengen, want zij ontbraken tegen Atlético nog door blessure en ziekte. Dan spreek je al helemaal niet van kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn het vooral aanvallers Lang, Larin en Yaremchuk die hopen om nog eens te mogen shinen. En dat kan perfect, want zowel Jutgla als Sowah wordt gespaard. En we kunnen ons ook inbeelden dat Buchanan, die maandenlang out was, niet meteen twee keer op rij zal starten. Achterin heeft Boyata pas de trainingen hervat en krijgt Sylla rust, dus komt de 17-jarige Spileers weer in aanmerking voor een basisplaats.

Vanaken speelt alles

Het is eens iets anders dan een Club op volle kracht, want dan moet Hoefkens echt wel knopen doorhakken en dat is minder evident. “Ik ben tevreden dat ik al die harde keuzes moet maken, maar het is het zwaarste deel van m’n job. Spelers die fantastisch trainen en die ik dan toch moet ontgoochelen en soms zelfs naast de selectie moet laten: dat is het allermoeilijkst.”

© BELGA

Overigens kan je op één ding donder zeggen: dat Vanaken vanavond start. De aanvoerder is de enige veldspeler die al alle veertien duels aan de aftrap stond en miste nog maar twee minuten. “Hans is voor mij de architect. Hij denkt volledig mee in het tactische verhaal en is ook met zijn balvastheid belangrijk. Bij bijna elke goal is hij betrokken. Ik spreek regelmatig met hem en als hij zegt dat hij fit is, speelt hij.”