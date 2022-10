Thomas Detry neemt sterke start in Las Vegas met vierde plaats

Met een eerste ronde van 65 slagen heeft Thomas Detry een voortreffelijke start genomen in de Shriners Children’s Open golf (PGA Tour/8 miljoen dollar).

De 29-jarige Brusselaar werd vorige week nog knap negende op het Sanderson Farms Championship, zijn eerste toptiennotering op het Amerikaanse PGA Tour golfcircuit. In Las Vegas putte hij op zijn achttien holes zeven birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. Met zijn ronde van 65 slagen sloot hij dag een af op een gedeelde vierde plaats en telt hij twee slagen meer dan de Amerikaan Tom Hoge, die de leiding in handen heeft.

Door de intredende duisternis donderdag moesten nog een aantal golfers hun openingsronde vrijdagvoormiddag afwerken.

Christopher Mivis en Kristof Ulenaers halen de cut in de British Challenge

Christopher Mivis en Kristof Ulenaers hebben zich met een tweede ronde van 73 slagen weten te plaatsen voor de finaleronden van de British Challenge golf (Challenge Tour/230.000 pond).

Mivis, met zijn 26e plaats in het Challenge Tour klassement de beste Belg, moest drie bogeys incasseren waartegen hij twee birdies lukte. Met zijn totaalscore van 144 slagen, par, moest hij acht plaatsen prijsgeven en sloot hij dag twee in het Engelse Saltash af op een gedeelde 27e plaats.

Ulenaers, die na een eerste ronde van 75 slagen op een gedeelde 70e plaats stond, lukte vier birdies maar moest ook drie bogeys en een dubbele bogey op zijn scorekaart schrijven. De 24-jarige Limburger maakte dan weer elf plaatsen winst, wat goed was voor een 59e plaats.

De leidersplaats wordt gedeeld door de Schot Euan Walker en de Engelsman Matthew Baldwin, met een score van 137 slagen, zeven onder par. Het duo telt een slag voorsprong op de Fransman Adrien Saddier.