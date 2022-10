Ook Langeveld, Kangert en Terpstra gaan dit weekend met pensioen

Het is zaterdag in ‘Il Lombardia’ niet alleen de laatste wedstrijd van Alejandro Valverde (42) en de in november 38-jarige Vincenzo Nibali, ook Tanel Kangert is aan zijn slotakkoord toe. De 35-jarige Estlander rijdt voor Team BikeExchange-Jayco zijn allerlaatste koers. Kangert is een ex-ploegmaat van Vincenzo Nibali die in de gloriejaren van de ‘Haai van Messina’ in zijn team reed.