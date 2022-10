Macron kondigt fonds van 100 miljoen aan voor aankoop van militair materiaal door Kiev

“We gaan om te beginnen 100 miljoen euro in dat speciaal fonds steken”, waardoor ook gewerkt kan worden met de Franse defensie-industrie, zei Macron aan de pers in de marge van de EU-top in Praag. De fondsen financieren de aankoop van “defensieve wapens”, zoals er al geleverd zijn door Frankrijk sinds het begin van het Russische offensief in Oekraïne.

Parijs heeft tot nu toe 18 Caesar-kanonnen geleverd aan Oekraïne, net als antitank- en luchtafweerraketten, gepantserde voertuigen, brandstof en een vijftiental TRF1-kanonnen. Macron benadrukte nog dat Frankrijk Oekraïne zal blijven ondersteunen met financiële middelen, “bij de voorbereiding van de wederopbouw of met onze militaire steun”. Hij verklaarde ook dat Frankrijk nog zes extra Caesar-kanonnen wil leveren, om de Oekraïense efficiëntie op het terrein te verhogen.