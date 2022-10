Witte Huis ziet geen aanwijzingen voor nakend gebruik kernwapen door Rusland

De Amerikaanse president Joe Biden had gewaarschuwd dat de nucleaire dreiging zich weer op het niveau van tijdens de Koude Oorlog bevindt. De woordvoerder werd bevraagd of dat te maken had met nieuwe inlichtingen die de Verenigde Staten hadden verkregen. “Neen”, antwoordde ze kort, tijdens een vragensessie aan boord van het vliegtuig dat Biden naar het noordwesten van Washington bracht.

Biden had zijn ongewoon sterke uitspraak gedaan tijdens een Democratisch evenement voor fondsenwerving in de woning van James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch. “Sinds Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis zijn we niet meer geconfronteerd met een naderend armageddon”, zei hij. De Amerikaanse president waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin “geen grap maakt” als hij dreigt nucleaire wapens in te zetten bij de strijd in Oekraïne.

De Cubaanse rakettencrisis - van 14 oktober tot 28 oktober 1962 deed de wereld vrezen voor een kernoorlog.