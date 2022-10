Heel politiekorps geschorst wegens pijnlijke blunders bij schietpartij in school in Uvalde

In de Amerikaanse staat Texas heeft het schoolbestuur het volledige veiligheidskorps geschorst wegens een aaneenschakeling van misverstanden en fouten bij een schietpartij in een school in het plaatsje Uvalde.

Het was even voor halftwaalf toen Salvador Ramos op 16 mei met de wagen van zijn grootouders crashte vlakbij de school en aan zijn dodelijke raid begon. Een agent ter plaatse merkte hem niet op. Anders had hij Ramos kunnen uitschakelen voor hij naar binnen kon gaan. De grote blunders zijn pas nadien gemaakt. Als de vloer van de klaslokalen al bezaaid lag met lege kogelhulzen. De kinderen hadden geen les meer. Om het ­einde van het schooljaar te vieren, keken ze films in de klas.

De politie was snel ter plaatse, maar moest wachten op bevel om de school binnen te gaan. En dat bevel liet lang, te lang zo blijkt, op zich wachten. De reden: Pete Arredondo wist eerst niet een dat hij de leiding had over de interventie ter plaatse. Gezien de omvang van de operatie en hij tot het lokale korps behoorde, dacht hij een hogergeplaatste politiebaas het zou overnemen van hem. Niet dus.

Een half uur nadat de dader de school was binnengestapt en begon te schieten, belde een eerste kind naar de noodcentrale met haar GSM. Ze fluistert dat er geschoten werd en dat er slachtoffers waren. “Acht of negen leerlingen hier zijn nog steeds in leven”, klonk het.

Slechte communicatie

“Natuurlijk waren we direct binnengevallen hadden we dat geweten”, zegt politiechef Pete Arredondo. Maar door slechte communicatie met de noodcentrale kwam dat bericht niet tot bij hem. De politiechef moest ook toegeven dat hij zijn radio in de auto had laten liggen. “Omdat ik dacht dat hij me zou hinderen tijdens mijn werk...”, zei hij in een reactie.

Omdat de dader in de richting van enkele agenten had gevuurd, werd beslist om toch maar geen risico’s te nemen en de komst van speciale eenheden af te wachten. Maar die kwamen van de andere kant van de stad en moesten ongeveer veertig minuten rijden voor ze ter plekke waren met zware wapens en kogelwerende helmen en schilden.

“Stuur de politie, snel!”, zo was nadien nog minstens een keer te horen op de geluidsopnamen in de noodcentrale die nu herbeluisterd werden. De politie stond toen bijna voor de deur van de klassen waar de schutter zich nog altijd bevond. Maar ze kregen geen toelating om binnen te vallen.

Pas om tien voor één lokale tijd viel de politie dan toch binnen en schoten ze de schutter van dichtbij dood. Wat ze in de klaslokalen aantroffen, was een bloedbad. Negentien kinderen en twee leraren stierven door de kogels van Salvador Ramos.