131 (!) miljoen euro per jaar: Kylian Mbappé is best betaalde voetballer ter wereld, Eden Hazard eerste Belg op waanzinnig lijstje

Kylian Mbappé is momenteel de best betaalde voetballer ter wereld. De 23-jarige Fransman strijkt jaarlijks in totaal zo’n 131 miljoen euro op. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Mbappé tekende eind vorig seizoen een nieuw monstercontract bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub legde hem vast tot 2025. Mbappé zou nu een salaris van 110 miljoen euro per jaar hebben bij PSG. Reken daar ook nog andere inkomsten bij, zoals sponsordeals, en Mbappé komt volgens Forbes op 131 miljoen euro per jaar uit. Een absoluut record voor een voetballer.

Vorig jaar voerde Cristiano Ronaldo (Manchester United) het lijstje nog aan met 106 miljoen euro per jaar. De Portugees heeft, net als Lionel Messi, wel veel meer andere inkomsten naast zijn salaris dan Mbappé. Nog maar eens het bewijs dat het loon van Mbappé bij PSG duizelingwekkend is.

Dit jaar is Messi tweede op de lijst en Ronaldo derde. Op de achtste plaats staat Eden Hazard als eerste Belg met 31,7 miljoen euro per jaar, Kevin De Bruyne staat op plaats tien met 29,7 miljoen euro per jaar. De verschillen in de top tien zijn enorm.

De top tien:

1. Kylian Mbappé: 131 miljoen euro per jaar

2. Lionel Messi: 122,8

3. Cristiano Ronaldo: 102,4

4. Neymar: 89,1

5. Mohamed Salah: 54,2

6. Erling Haaland: 39,9

7. Robert Lewandowski: 35,8

8. Eden Hazard: 31,7

9. Andrés Iniesta: 30,7

10. Kevin De Bruyne: 29,7