De 32-jarige fietsster Holly K. uit Hasselt is vrijdagmorgen rond 9 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Nijverheidskaai in Hasselt. De fietsster kwam er in aanrijding met een auto. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Maastrichtersteenweg zijn donderdag rond 18 uur twee fietsers gebotst. De 28-jarige Ngororano B. uit Diepenbeek is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

