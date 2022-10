Novak Djokovic en Daniil Medvedev treffen elkaar in kraker halve finales ATP Astana

Novak Djokovic (ATP 7) en Daniil Medvedev (ATP 4) nemen het zaterdag tegen elkaar op in de kraker van de halve finales van het ATP 500-toernooi in Astana (hardcourt/1,9 miljoen dollar).

De twee voormalige nummers één van de wereld plaatsten zich vrijdag zonder problemen voor de halve eindstrijd. Djokovic versloeg de Rus Karen Khachanov (ATP 18) na één uur en 29 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-3). Het is voor de Serviër de zevende wedstrijd op rij waarin hij wint zonder setverlies. Vorige week pakte hij in Tel Aviv zijn derde titel van het seizoen.

Medvedev rekende na één uur en vijf minuten tennis in twee korte sets (6-1 en 6-1) af met de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 21). De Rus ging er bij zijn vorige toernooi, eind september in Metz, in de eerste ronde uit. In Astana verloor hij net als Djokovic nog geen set.

Het wordt de elfde ontmoeting tussen beide toptennissers, de eerste in 2022. Hun drie duels vorig jaar kwamen er telkens in een finale. Djokovic won op de Australian Open en het Masters 1.000-toernooi van Parijs, Medvedev zegevierde op de US Open. Djokovic leidt in de onderlinge duels met 6-4.

In de andere halve finale in Astana neemt de Rus Andrey Rublev (ATP 9) het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Rublev nam makkelijk in twee sets (6-1 en 6-2) de maat van de Fransman Adrien Mannarino (ATP 51) in zijn kwartfinale, Tsitsipas rekende eveneens in twee sets (7-6 (10/8) en 6-3) af met de Pool Hubert Hurkacz (ATP 10).