Voetbalcarrière van Franck Ribéry (39) lijkt voorbij wegens aanhoudend blessureleed

De 39-jarige Franse aanvaller staat sinds midden augustus aan de zijlijn met aanhoudend blessureleed. Hij heeft nog een contract bij de Italiaanse eersteklasser Salernitana tot het einde van het seizoen, maar vooral door kniepijn lijkt het einde nakende.

In Italiaanse media verscheen al het bericht dat Ribéry in een andere functie bij de club zou blijven. De voormalige Franse international verdient zo’n 125.000 euro netto per maand in Salerno. Hij zou binnenkort willen beginnen aan zijn coachopleiding.

© ISOPIX

Salernitana ontkende tot dusver de geruchten omtrent een vroegtijdig afscheid van Ribéry. De Fransman kwam op 14 augustus tijdens de 1-0 nederlaag tegen AS Roma voor het laatst tussen de lijnen.

Ribéry kende een succesvolle carrière bij onder meer Metz, Galatasaray, Marseille, Bayern München en Fiorentina. Vooral bij Bayern spijsde hij zijn prijzenkast. Hij pakte er negen titels en zes bekers. In 2013 won hij met de Rekordmeister ook de Champions League en het WK voor clubteams. Sinds september vorig jaar staat hij onder contract bij Salernitana.