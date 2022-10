Thaise koning bezoekt gewonden na aanslag op kinderdagverblijf

Het gebeurt niet vaak dat koning Rama X, die een status van heilige heeft in het land, rechtstreeks in contact komt met de bevolking. De 70-jarige koning kwam rond 21.00 uur (17.00 uur Belgische tijd) aan in een ziekenhuis in Nong Bua Lamphu, waar de gewonden van de aanslag worden verzorgd.

In de namiddag legde premier Prayut Chan-O-Cha ook al witte bloemen neer voor de ingang van het kinderdagverblijf. Hij liet weten “diep bedroefd” te zijn. Het land is in rouw en vlaggen bij overheidsgebouwen hangen halfstok.

Van de tien gewonden die werden opgenomen, liggen er nog steeds zeven in het ziekenhuis. De premier bezocht ook het getroffen kinderdagverblijf en drie tempels waar overledenen worden opgebaard en nabestaanden zich hebben verzameld.

Een vroegere politieagent doodde donderdag met een pistool en een mes 36 mensen, onder wie 24 kinderen in een moordpartij die startte in een crèche in Na Klang. Hij maakte onderweg naar huis ook slachtoffers en doodde thuis zijn vrouw en zijn kind, voor hij zichzelf van het leven beroofde. De 34-jarige man werd vorig jaar ontslagen wegens drugsgebruik. Volgens de plaatselijke media zijn er na zijn dood wel geen drugs in zijn lichaam aangetroffen.

Het drama toont aan hoe groot de problemen gelinkt aan drugs zijn in Thailand, waar volgens de VN de prijzen van drugs gedaald zijn tot historische dieptepunten wegens een overaanbod. De landelijke provincie Nong Bua Lamphu bevindt zich dicht bij de “gouden driehoek”, aan de grens met Laos en Myanmar, die al jaren gezien wordt als centraal punt voor de productie van drugs in de regio.