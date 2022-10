Rode Duivel Jason Denayer krijgt eerste basisplaats en blijft steken op doelpuntloos gelijkspel met Shabab Al-Ahli

Jason Denayer heeft vrijdag 81 minuten meegespeeld in het 0-0 gelijkspel van zijn team Shabab Al-Ahli tegen Ittihad Kalba op de vijfde speeldag van de hoogste klasse in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Rode Duivel zat sinds het aflopen van zijn contract bij Olympique Lyon eind juni bijna drie maanden zonder club. Eind september ondertekende hij toch een contract bij Shabab Al-Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij hoopt op die manier speelritme op te doen voor het WK voetbal in Qatar (20 november-18 december).

Op 2 oktober maakte hij zijn debuut, als invaller in de 3-2 nederlaag tegen Al Dhafra. Vrijdag was hij voor het eerst titularis. Zijn club staat vijfde in de tussenstand, met zeven punten.