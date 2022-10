VRT pareert kritiek op talkshow in opdracht van Vlaamse overheid: “Sluit wél aan bij onze rol als openbare omroep”

Afgelopen dinsdag is het nieuwe Flanders Technology & Information voorgesteld door de Vlaamse overheid, met een speciale talkshow waarin onder meer minister-president Jan Jambon (N-VA) te gast is. Die is te zien op VRT MAX en wordt gepresenteerd door VRT-journalisten Fatma Taspinar en Lieven Van Gils. Dat de openbare omroep het programma aanbiedt, stuit op kritiek.

“Het is een ongezonde mix van een politiek project met een journalistiek format. Je kan je ook de vraag stellen of dit programma thuishoort op de site van de VRT of eerder op die van de Vlaamse regering”, zegt Pol Deltour, secretaris van de VVJ, bij De Morgen.

Het programma – waar verschillende leden van de Vlaamse regering, mensen uit de bedrijfswereld, universiteiten en belangenverenigingen langskomen – werd in opdracht van de Vlaamse regering gemaakt door productiehuis Sylvester Productions. Daarin worden de plannen van het project een uur lang uitgebreid toegelicht. De VRT had zelf geen inspraak bij het maken ervan. “Iets wat we ook in beeld aangeven wanneer het programma start”, zegt VRT-woordvoerder Jan Sulmont. “We gaan bekijken hoe we dat nog duidelijker kunnen aangeven op onze homepagina.”

Opmerkelijk genoeg werd de VRT niet vergoed om de talkshow aan te bieden. Waarom het dan toch gebeurt? “We vinden het een belangrijk maatschappelijk debat. Het gaat ook tussen politici van verschillende partijen, maar ook gewone burgers en bedrijven komen aan het woord. De journalistieke deontologie werd wat ons betreft gevolgd. Ook dat Fatma en Lieven de show presenteren, is zorgvuldig bekeken. Die regels zijn net strenger geworden. Een show presenteren voor één politieke partij mag bijvoorbeeld niet meer. Dat was hier niet het geval. Bovendien krijgen we soms kritiek dat we weinig economische programma’s aanbieden. Dat doen we nu en het sluit aan bij onze rol als openbare omroep.”