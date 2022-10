Philippe Gilbert wil zondag in zijn allerlaatste koers… de finale rijden: “Ik probeer een laatste keer attractief te koersen”

Zondagmiddag zo tegen vijf uur aan zit de twintigjarige profcarrière van Philippe Gilbert erop. De ex-wereldkampioen van Valkenburg eindigt op de plaats waar hij wou: in Tours, op de Avenue de Grammont, na Parijs-Tours die hij in 2008 en 2009 won. De cirkel is rond.

Het was een gelukkige Philippe Gilbert (40) die vrijdagmiddag zijn allerlaatste persconferentie als renner hield voorafgaand aan een koers. Geen spatje heimwee. Integendeel. Zich terdege van bewust dat straks een ander leven begint. “Het waren twintig mooie jaren. Vol met reizen, vol emotie… Er gebeurde veel. Ik voel me klaar om afscheid te nemen. Het was voor mij belangrijk dat ik zelf het jaar, het moment en de plaats kon kiezen waar dit zou gebeuren. Ik ben echt blij dat ik voor iets nieuws en anders kan gaan. Wat? Dat communiceer ik wel te gepaste tijde.”

Tours symbolisch gekozen

Parijs-Tours is een koers die bij Philippe Gilbert voor altijd een aparte plaats inneemt. “Net als Luik-Bastenaken-Luik van 2011 en het WK in Valkenburg van 2012 dat de allermooiste overwinning was. Ik had toen wel al twee keer de Omloop Het Volk gewonnen, maar Parijs-Tours 2008 was mijn eerste grote zege en het jaar daarna won ik opnieuw. Toen was Parijs-Tours zoveel groter, maar ondertussen zijn de rollen meer dan omgekeerd. Nu is de Omloop Het Nieuwsblad zoveel meer dan deze halve gravelkoers. Het was toen mijn laatste koers voor La Française des Jeux. In Frankrijk! Het was een droom om na zes jaar zo afscheid te nemen van Marc Madiot. Het was een overwinning vol symboliek na een koers waarvan ik al meteen was gaan houden.”

© BELGA

“Het zou mooi zijn indien ik nog eens win. Ik wens niet dat de tegenstand geschenken uitdeel, maar zelf zal ik er ook geen geven. Ik probeer een laatste keer attractief te koersen. Ik hou nu eenmaal van deze stijl. Ook als ik naar een wedstrijd kijk. Zoals die aanval van Remco Evenepoel in Luik op La Redoute al. Daar houden de mensen van.”

“Ja, ik hoop een allerlaatste keer mee de finale te rijden. Of zoals in Binche nog mee te sprinten voor het podium. Het is belangrijk dat ik op een goed niveau finish. Ik wou niet anoniem eindigen, de koersdagen aftellend. Ook al had ik door verschillende redenen de voorbije drie jaar niet mijn allerhoogste niveau meer, maar de conditie is nog redelijk oké. In je laatste koers meestrijden voor de overwinning, dat zou de max zijn!”, besloot de Monegaskische Ardennees van veertig die op 15 oktober zijn afscheid viert in Valkenburg. (hc)