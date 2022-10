Japanse broer en zus veroveren nu ook samen goud op WK judo

Net als vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio heeft de familie Abe vrijdag iets om te vieren op het WK judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Uta Abe pakte goud in de categorie tot 52 kg. Haar broer Hifumi Abe triomfeerde in de klasse tot 66 kg.

Uta Abe klopte in de finale om het goud de Britse Chelsie Giles, de regerend Europese kampioene. Het is voor de 22-jarige Japanse haar derde wereldtitel. Eerder pakte ze ook al WK-goud in 2018 en 2019.

Enkele minuten eerder was Hifumi Abe in zijn finale de betere van zijn landgenoot Joshiro Maruyama. Ook voor de 25-jarige Japanner was het de derde wereldtitel, na 2017 en 2018.

Vorig jaar behaalden broer en zus Abe ook al op dezelfde dag goud op het olympisch judotoernooi in Tokio. Ook tijdens het WK van 2018 van Bakoe lukte hen dat kunstje.

Japan pakt voorlopig alle wereldtitels in Tasjkent. Het won in alle vier reeds afgewerkte categorieën het goud. Donderdag waren er titels voor Natsumi Tsunoda (-48 kg) en Naohisa Takato (-60 kg).

Uitslagen dag twee:

Mannen:

-66 kg:

1. Hifumi Abe (Jap)

2. Joshiro Maruyama (Jap)

3. An Baul (ZKo)

3. Denis Vieru (Mol)

Vrouwen:

-52 kg:

1. Uta Abe (Jap)

2. Chelsie Giles (GBr)

3. Distria Krasniqi (Kos)

3. Amandine Buchard (Fra)