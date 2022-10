Filippo Ganna is klaar voor aanval op werelduurrecord: “Eén meter is genoeg, maar ik droom van het record der records”

Het was nog niet het seizoen van Filippo Ganna (26), maar daar kan de Italiaan dus nog verandering in brengen. Velen verwachten zaterdag in zijn aanval op het werelduurrecord een ongeziene prestatie, zelf plakt hij daar geen cijfer op. “Een realistisch doel is één meter meer dan Dan Bigham, maar ik droom van het record der records.”

Eerder deze week legde hij al een test af met een kunstmatige gecreëerde ambiance en zijn voorkeursmuziek die door de boxen schalde. 35 minuten lang haalde hij een gemiddelde snelheid van 56,160 km/u. “60 minuten is toch nog een stuk langer en wie weet was ik klaar om in de 36ste minuut te sterven”, grapte Ganna.

Aan dat gemiddelde zou hij op zo’n 500 meter meer uitkomen dan huidig werelduurrecordhouder Dan Bigham. Niet meteen de knalprestatie die Ganna volgens velen in de benen heeft. “De cijfers op mijn powermeter zijn goed”, zegt de Italiaan. “Wat het uiteindelijk wordt, weet ik niet. Ik ga de inspanning van mijn leven proberen neer te zetten en dan zien we wel waar we stranden. Een realistisch doel is één meter meer dan Dan Bigham, maar ik droom van het record der records en daar ga ik mijn stinkende best voor doen.”

© Ineos

De fiets waar Ganna zijn poging op onderneemt, is in 3D geprint, een uniek exemplaar waarvoor Pinarello naar verluidt tot 75.000 euro spendeerde. “Hij is ongeveer 9 kg zwaar. Dat is toch een tweetal kg meer dan een gewone wegfiets. Dat maakt dat ik in de eerste drie rondes niet het gevoel heb dat ik supersnel ga, maar na vijf minuten vlieg ik over de piste. Hopelijk kan ik dat dan 55 minuten aanhouden. (lacht)”

Belgisch tintje

Ganna gaat vermoedelijk van start met een 65 x 14 versnelling. “Ik heb met het idee gespeeld om vooraan een 66 te monteren, maar de laatste dagen lijkt het toch een 65 te worden, dit om een iets hogere cadans te halen en mezelf zo een beetje te kunnen sparen voor het laatste deel.”

De fiets mag dan wel van Italiaanse makelij zijn, toch zit er ook een Belgisch tintje aan de werelduurrecordpoging van Ganna. Zijn aeropak is op maat ontworpen en vervaardigd door Bioracer dat het onder meer helemaal afstemde op de racepositie van Ganna, voor de nodige compressie rond de beenspieren zorgt en een getapete naadtechnologie toepaste om de aerodynamische nadelen van traditionele naden te elimineren.