Vader en zoon voor raadkamer na moord op Migelvio V. in Beringen

De 46-jarige A.G. uit Turnhout blijft in de cel op verdenking van de moord op Migelvio V. (24) afgelopen zondag in Turnhout. De raadkamer van zijn zoon A.G. (20) werd uitgesteld.

De vader en zoon, twee Albanezen, worden allebei verdacht van de dodelijke schietpartij waarbij Migelvio V. uit Turnhout het leven liet. Ze werden maandag ingerekend en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Limburg. Ze werden aangehouden waarna beiden vrijdag voor de raadkamer verschenen. De vader werd aangehouden, voor zijn zoon werd uitstel gevraagd.

Mogelijk is een van hen de schutter geweest, maar het verdere onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Eerder werden ook al twee jongens van 17 jaar uit de Antwerpse Kempen voorgeleid bij de jeugdrechter voor dezelfde feiten. Zij zijn naar een gesloten instelling overgebracht.

De feiten vonden zondagnamiddag plaats in de Brugstraat in Beringen. Alle elementen in het onderzoek wijzen richting het drugsmilieu. (ppn)