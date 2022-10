Voorzitter Jong Groen heeft nog maar tien jaar te leven: “Mensen zeggen: ‘Leef voor jezelf’, maar mijn engagement is wat mij drijft”

Laura Schuyesmans (27) heeft sinds kort een nieuwe job. Ze is voorzitter van Jong Groen. Ze wil wegen, iets betekenen. En dat moet nú. Laura heeft het syndroom van Ehlers-Danlos, een zeldzame ziekte die haar wellicht niet meer dan tien jaar zal laten leven. Ze moet stress vermijden, niet te hard gaan. Met een gesprongen bloedvat kan het een kwestie van minuten zijn. Dan is de politiek niet de veiligste stiel. “Maar het is wat me drijft. Dat afpakken, is het ergste wat je me kan aandoen.”