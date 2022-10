Marie Rutten, focusconsulente van CM in Limburg: “Vorig jaar kregen we ook al veel aanvragen, maar nu swingt het echt de pan uit.” — © Serge Minten

Hasselt

In het derde kwartaal van dit jaar hebben al 17.266 Vlaamse leden van CM Gezondheidsfonds een vraag gesteld over de verhoogde tegemoetkoming. Dat is de helft meer dan een jaar geleden. “We horen dagelijks schrijnende verhalen van mensen die hun facturen niet kunnen betalen.”