David Atanga nu toch drie wedstrijden effectief geschorst bij KV Oostende: “Dit is buiten proportie”

Voor de zespuntenwedstrijd in Seraing kan Yves Vanderhaeghe niet op Rocha en Atanga rekenen: het duo is geschorst. D’Haese is dan weer out. KV Oostende is niet te spreken over het aantal speeldagen schorsing van David Atanga.

Atanga is drie speeldagen effectief geschorst na zijn rode kaart tegen Genk. “Dit verdict is buiten proportie”, reageert CEO Gauthier Ganaye op de clubkanalen. “Atanga had geen intentie om Galarza te raken. Daarnaast raakt hij hem met de arm maar zeker niet via een elleboogstoot.”

Rocha pakte tegen Genk zijn vijfde gele kaart en is er in Seraing ook niet bij. D’Haese blijft zaterdag in Oostende: hij heeft last van de kuit en zit uit voorzorg niet in de selectie. Doelman Phillips was deze week ziek, maar zit dit weekend wel op de bus. D’Arpino en Schelfhout zijn out, terwijl Govaers, Osifo, Koziello en Mebude niet geselecteerd werden. De aftrap in Luik wordt om 18.15 uur gegeven.

Selectie: Hubert, Phillips, Badu, Tanghe, Urhoghide, Katelaris, Medley, Capon, Wylin, Ndicka, Albanese, Amade, Dewaele, Bätzner, Sakamoto, Boonen, McGeehan, Musayev, Ambrose, Hornby, Berte.