Bas Birker lacht met iedereen, maar vooral met eigen ellende: “Het hersenvocht liep uit mijn rug”

Je had laatst een try-out in Limburg, maar mijn agenda belette dat ik kon komen kijken: wat heb ik gemist?

“Een show in wording, die nu toch wel bijna het label ‘af’ verdient. Ik heb deze voorstelling op heel korte tijd moeten maken, omdat ik pas sinds augustus weer kan optreden. Ik ben het afgelopen jaar vier keer geopereerd aan mijn rug. Van de neurochirurgen heb ik drie maanden lang niks mogen doen en ik weet ondertussen dat je goed moet luisteren naar wat die dokters zeggen: zij hebben daarvoor gestudeerd.”

Ik herinner me dat je op een presentatie van Comedymania al last had van een lumbago. Al jaren geleden.

“Klopt, een van die shows heb ik in een hoek van 20 graden gepresenteerd bij wijze van spreken. Maar vooral het afgelopen jaar was er een van complicaties en complicaties op complicaties. Ik zit ondertussen vol titanium en bouten en heb een litteken van 35 centimeter. Dat litteken toon ik elke keer aan het publiek op mijn shows. Mijn rugfoef! Ik heb een beroep waarin ik dat gewoon kan doen.”

Dus: ‘In blijde verachting’ gaat over die problemen die je hebt gehad?

“Ik wilde geen ‘wat-een-ellende-met-en-na-die-corona-show’ maken en ook geen actuagebonden voorstelling. De rode draad is inderdaad dat ik keer na keer in het ziekenhuis belandde, maar dan zonder daarover zielig te doen. Ook in doktersbezoeken en opnames in het hospitaal zit veel grappigheid. Het was voor mij de eerste keer dat ik in een Vlaams ziekenhuis terechtkwam. Ik herinner me nog goed dat ik in Zeeland was toen er hersenvocht via mijn ruggenmerg begon te lekken. Ik belde het ziekenhuis in Nederland, want ik moest naar de spoed. Ik kreeg te horen dat ik een verwijsbriefje van de dokter nodig had. Hoe doen ze dat dan met verkeersslachtoffers, vroeg ik me af. Enfin, ik kreeg dan maar het advies om naar Antwerpen te rijden. En dat bij iemand die eigenlijk met zijn rugproblemen niet een uur lang in de auto mag zitten. In Antwerpen moest ik meteen plat gaan liggen en mocht ik in geen geval rechtop zitten. Je mag echt niet onderschatten hoe goed de gezondheidszorg in België is.”

Ik heb je rider gezien: je eet gaan kaas. En dat voor een Hollander.

“Je bent niet de eerste die dat heeft opgemerkt, maar inderdaad: ik eet geen kaas. Ik heb nu ook een Belgisch paspoort hé (Birker woont al een hele poos in Antwerpen, nvdr.). Omdat het kan en ook omdat ik dat wel grappig vind. Ik voel me ook meer verbonden met jullie: het gastvrije, het bourgondische… In Nederland zijn regels regels en daar heb je je aan te houden. In België omzeilen ze liever de regels. Serieus: als ik nu in Nederland kom, voel ik me een toerist.”

