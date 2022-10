Van Quickenborne: “Drugscriminelen krijgen vrij spel, we mogen geen zwakke plekken dulden in Europa”

In de 23 dossiers sinds juni over geweldsincidenten in Antwerpen zijn al 40 Nederlandse verdachten geïdentificeerd. Van de 109 uithalers die in 2021 werden gearresteerd in de haven van Antwerpen, waren er 57 met de Nederlandse nationaliteit. Dat blijkt uit gegevens van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Het toont nog maar eens aan dat drugscriminelen geen landsgrenzen kennen”, zegt hij in de marge van een ontmoeting van zes landen in Amsterdam om de georganiseerde misdaad aan te pakken.

België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië hebben een gemeenschappelijk actieplan 2022-2025 klaar in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het plan bevat maatregelen om de beveiliging van de havens te harmoniseren, informatie over criminelen automatisch uit te wisselen, criminele geldstromen aan te pakken en de samenwerking met de bronlanden te verbeteren. Van Quickenborne keurde het plan vrijdagmiddag goed samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) bij een overleg in Amsterdam.

Volgens de ministers kunnen er concrete maatregelen genomen worden om de strijd tegen de criminelen samen te voeren. “Als de politie een Nederlandse auto controleert in België, kan enkel de Belgische databank geconsulteerd worden en niet de Nederlandse. Het is nochtans belangrijk om te weten of die personen of voertuigen gekend zijn”, legt hij uit. “We hebben in 2018 daarover een Benelux-verdrag afgesloten, maar dat is nog niet operationeel. We hopen dat volgend jaar die informatie wel kan worden uitgewisseld.”

Havens beter beveiligen

De minister wijst erop dat er ook contacten zijn met de Europese commissaris over de uitwisseling van informatie tussen de verschillende Europese landen. “Er is een verordening in de maak, maar de discussie blijft lopen. Ondertussen krijgen de criminelen vrij spel. We moeten snelheid maken”, zegt hij.

“We mogen geen zwakke plekken dulden in Europa”, aldus Van Quickenborne nog. “Op een moment dat criminelen merken dat 20 of 25 procent van de smokkelwaar in beslag wordt genomen, verleggen ze hun actieradius naar een andere haven. We moeten al onze havens beter beveiligen, niet alleen die van Antwerpen, maar ook bijvoorbeeld die van Hamburg in Duitsland en Le Havre in Frankrijk. Vandaar dat die landen hier vandaag ook aanwezig zijn.”

Dat samenwerking loont, blijkt uit de resultaten die geboekt zijn bij operatie Sky ECC, klinkt het nog. Dat was het resultaat van een gemeenschappelijk onderzoek van Nederland, Frankrijk, België en Europol. “We hebben een miljard berichten naar boven gebracht, die worden nu nog altijd ontcijferd. Op basis daarvan zijn er in ons land alleen al meer dan 1.200 arrestaties geweest en honderden mensen zitten in de gevangenis. Die strijd gaat uiteraard verder. Vanuit Justitie zijn er tientallen extra mensen voorzien om dat onderzoek te voeren en ik denk dat we stilaan slachtoffer worden van ons eigen succes”, besluit de minister.