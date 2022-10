Het perfecte oog van Werner Mantz legde het dagelijks leven vast: “Alles moest juist zijn”

Foto’s van Werner Mantz hangen in het MoMA in New York en Centre Pompidou in Parijs. Toch is zijn naam weinig bekend. Daar maakt een expo in het Bonnefantenmuseum in Maastricht terecht komaf mee.

Mantz (1901-1983) werd geboren in Keulen. In de jaren 30 verhuisde hij naar Maastricht. Zijn joodse achtergrond in een almaar meer richting nazisme ontsporend Duitsland zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben. In Maastricht vestigde hij zich, samen met collega Karl Mergenbaum, op een pand aan het Vrijthof die dé place to be werd als je een portret van jezelf of van je kinderen wilde laten maken. Mantz maakte van élke foto van een persoon voor zijn lens een uniek document. En hij gebruikte enkel daglicht voor zijn beelden.

© Werner Mantz

Nederlands-Limburgse mijnen

Een reeks portretfoto’s mocht dan ook niet ontbreken op de expo ‘Werner Mantz: The Perfect Eye’ in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Maar waar Mantz vooral internationale faam mee behaalde, waren zijn architectuurfoto’s. Hij maakte een iconisch beeld van de koeltorens van De Staatsmijnen Emma en Maurits aan de andere kant van de Maas. Los van de prachtige esthetiek, zijn de foto’s die hij maakte van de mijngebouwen in Nederlands-Limburg alleen al om hun historische waarde uiterst belangrijk: van de industrie zelf is zowat alles verdwenen. Zijn foto’s zijn stille getuigen van hoe de industrie - ooit de grootste van Nederland - eruitzag voordat de sloophamer zijn verwoestende werk deed.

Mantz ging voor al zijn beelden nooit over één dag ijs. “Hij zei dat hij het beeld van de koeltorens met vooraan een grasveld maar op één dag in het jaar kon maken”, zegt zijn zoon Clément Mantz. “Alleen dan stond het licht juist voor het perfecte beeld.”

© Werner Mantz

“Mantz was een harde werker”, vult gastcurator Frits Gierstberg aan. “Hij keerde meerdere malen terug naar een plek: het weer moest juist zijn, het licht, de stand van de zon... Alleen zo kon hij een beeld maken dat goed de bedoeling van de architect kon overbrengen.”

In de expo staat een oud fototoestel vergelijkbaar met zijn eigen toestel, waarmee hij zijn glasnegatieven maakte. Een onhandig groot, zwaar prachtding dat hij zo kon richten dat de lens altijd pal centraal voor een gebouw stond. De danspartijen tussen licht en schaduw, wit en zwart, wolken en gebouwen zijn adembenemend knap. Perfecte cadrages en perfect licht geven de aanvankelijk wat afstandelijk lijkende gebouwen een diepe warmte en schoonheid mee.

Werner Mantz, Canarische Eilanden, 1931. Waarschijnlijk gefotografeerd door Karl Mergenbaum. — © Werner Mantz/Nederlands Fotomuseum

Alledaagse leven

Al in Duitsland was Mantz begonnen als succesvol fotograaf van architectuur. Zijn goede reputatie bezorgde hem almaar meer opdrachten. Naast architectuur hield Mantz zich ook bezig met reclamefotografie, beelden van productdesign en het vastleggen van locaties waar we als mens nauwelijks nog bij stil staan: klaslokalen, theaterzalen, restaurants, woonkamers, straten, bruggen. Mantz toonde aan de kijker de schoonheid van het alledaagse leven om ons heen.

© Werner Mantz

Dat hij een grote naam zou worden - al bereikte hij die roem vooral pas op latere leeftijd - zie je al als je naar zijn oudste beelden kijkt, toen hij nog een jonge knaap was. Zijn portret van de stad Keulen bijvoorbeeld, met de Rijn, de brug en de torens van de Dom, toonden toen al dat Mantz inderdaad over het perfecte oog beschikte.

Nog één ding: Mantz had bijna in België gewoond, hij is bij zijn verhuis ooit een huis in Smeermaas gaan bekijken. “Hij moest zijn toekomstige schoonouders aantonen dat hij de kost kon verdienen voor zijn familie. Toen dat na een tijdje toch lukte, heeft hij alsnog voor Maastricht gekozen”, zegt zijn zoon Clément die in het randprogramma van de expo ook enkele begeleide Mantz-wandelingen door Maastricht op zich zal nemen.

‘Werner Mantz: The Perfect Eye’. Nog tot 26 februari, Bonnefanten Maastricht, Avenue Ceramique 250. Tickets: 15 euro. Info: www.bonnefanten.nl