Bestuurder van spookmotor die anderhalve kilometer alleen verder reed, getuigt: “Ik heb geluk gehad”

De eigenaar van de spookmotor is aan de beterhand. Ludo Van Iseghem (73) uit Merksem bekomt van het ongeval dat hij dinsdagnamiddag had op de Antwerpse Ring in Antwerpen. Dat accident werd zowat wereldnieuws, omdat zijn motor anderhalve kilometer alleen bleef doorrijden nadat de bestuurder eraf was geworpen. “Ik schoof meters ver, sprong recht en zag alleen vrachtwagens op me afstormen. En mijn motor? Nergens te bespeuren”, getuigt Ludo.