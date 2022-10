Beringenaar riskeert 37 maanden cel voor verkrachting in auto

Een 35-jarige Beringenaar hangt 37 maanden cel boven het hoofd voor de verkrachting van een vrouw. Het slachtoffer zat buiten op een bankje waarna hij haar zou gedwongen hebben om in te stappen in zijn wagen. Niet veel later vergreep hij zich aan haar op de achterbank.

De feiten dateren van 2 december 2020 en kwamen vrijdag ter sprake in de Hasseltse correctionele rechtbank. Met veel aarzeling en twijfel in de stem vertelde de verdachte over die bewuste dag. “Ik ben niet in haar geweest. Het is allemaal zo snel gebeurd. Toen het gedaan was, had zij tranen in de ogen.” Hij had het over seks met onderlinge toestemming. Rond 20 uur had de dertiger haar opgepikt met zijn wagen na toevallig voorbij het bankje te passeren waarop zij zat. “Hij dwong haar om in te stappen nadat ze eerder tot twee keer toe weigerde. Ze moest van hem whisky-cola drinken. Weer onder dwang nam hij haar mee naar de achterbank waar hij is klaargekomen”, aldus de procureur.

Martelgang

De verdachte heeft een flink gevuld strafblad. Eerder al liep de Beringenaar tien maanden cel op voor intrafamiliaal geweld. “Hij heeft geen enkel schuldinzicht. Ik vorder 37 maanden gevangenisstraf.” Advocaat Steve Geerdens nam het op voor het slachtoffer en had het over weerzinwekkende feiten. “De vrouw ging even wandelen en moest toen met hem mee. Tussen 20 uur en middernacht onderging ze een martelgang. Ze hoorde hem zeggen dat zij nu zijn meisje was en dat ze moest stoppen met het eten van varkensvlees. Ik vraag voor haar een schadevergoeding van 5.000 euro.”

De advocaat van de verdachte vroeg de vrijspraak door twijfel te zaaien. “Beiden hadden ze gedronken en zijn beginnen flirten. Ze hebben zelfs nummers uitgewisseld en elkaar nog berichten gestuurd. Zij stuurde hem dat haar vader razend was. ‘Ik heb zware ruzie. Kan je me eens bellen?’ Dat zijn toch geen berichten voor iemand die bedreigd is geweest”, verwees de raadsman naar het telefonieonderzoek. “Ik heb een sterk vermoeden dat de klacht op aandringen van de vader is ingediend en vraag de vrijspraak.” Vonnis op 4 november.