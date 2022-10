Bestuurders rijden achterwaarts via oprit om file op Antwerpse Ring te vermijden: “Levensgevaarlijk”

Enkele bestuurders hadden donderdag duidelijk weinig zin in file op de Antwerpse Ring. Op bovenstaande video is te zien hoe meerdere wagens de stilstaande rij wagens voorbij steken via de pechstrook, om vervolgens achterwaarts via de oprit naar het Kiel te rijden. “Achteruit rijden op de snelweg is de zwaarste overtreding die bestaat.”

Het was donderdag een bijzonder lastige dag op zowat alle aankomende snelwegen naar Antwerpen. Door een ongeval op het viaduct van Merksem stond alles tot lang voorbij de avondspits muurvast. Dat was ook het geval op de aansluiting van de A12 naar de Antwerpse Ring, ter hoogte van het Kiel.

Rond 14 uur werden daar enkele wagens betrapt op bijzonder egoïstisch, maar vooral ook levensgevaarlijk rijgedrag. “We stonden al zo’n anderhalf uur in de file toen enkele wagens ons even na de Bevrijdingstunnel voorbij staken over de pechstrook”, vertelt de vrouw die de filmpjes maakte. “Daarna reden ze achteruit, via de oprit (aan de Gerard le Grellelaan, red.) om van de snelweg te raken.”

“Wat die bestuurders doen, is gewoon levensgevaarlijk. Achteruit rijden op de snelweg is een overtreding van de vierde graad, de zwaarste overtreding die bestaat”, zegt woordvoerder Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. “We willen de mensen dan ook op het hart drukken om dit in geen enkel geval te doen, want je brengt er andere mensen mee in gevaar.”

De politie werd verwittigd, maar het is niet duidelijk of de bestuurders ook gevat zijn. “Moest dat gebeurd zijn, zullen ze sowieso voor de politierechter verschijnen. Ze riskeren een boete van 220 tot 2.750 euro en een rijverbod tot vijf jaar”, aldus Willems, die tot slot nog een kanttekening bij de video plaatst. “Ook de persoon die de video maakt, is in overtreding. Filmen achter het stuur is een overtreding van de derde graad, ook zij riskeert een boete en een rijverbod als ze betrapt wordt.”