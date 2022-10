SHOPPING. 7x hier waakt een tochthond

De herfst is begonnen, de temperaturen duiken omlaag. Door de hoge energieprijzen is dat dit najaar nog minder dan andere jaren een pretje. Een beetje de kou buitenhouden en de pijn verzachten, kan met een rol voor kieren en spleten onder deuren en ramen. Wij schopten alvast 7 tochthonden bijeen die waken over je warmte.