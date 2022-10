Buurtbewoner Walter (foto links) zag Dave af en toe in Sint-Gillis-Waas rondlopen. “Maar hij was teruggetrokken.” — © pvs

Sint-Gillis-Waas

Acht maanden na de dood van de kleine Dean (4) uit Sint-Niklaas vond vrijdag de reconstructie plaats op het appartement dat Dave De Kock deelde met zijn Nederlandse vriendin Romy W. in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas. De wedersamenstelling roept nare herinneringen op bij buurtbewoners. “Ik had nooit verwacht dat zoiets hier zou gebeuren.”