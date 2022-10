Dylan De Belder wil met SK Deinze zo snel mogelijk een tweede competitiezege behalen: “We moeten nu niet bezig zijn met de rangschikking”

De Tigers staan op de laatste plaats en krijgen zaterdag om 16 uur het bezoek van SK Lommel. De Limburgers wonnen vorig weekend met 2-1 van RWDM en klommen naar de derde plaats op één punt van het leidersduo Beerschot en de beloften van Anderlecht.

“We verloren vorig weekend van Beerschot met 2-0, maar waren vooral tevreden over onze goede eerste helft”, zegt de 30-jarige aanvaller Dylan De Belder, die bij SK Deinze aan zijn derde seizoen toe is. “We moeten die positieve zaken meenemen naar de wedstrijd tegen SK Lommel. We pakten tegen Beerschot uit met een ander tactisch concept en speelser voetbal. De nederlaag tegen de Mannekens heeft zeker geen sporen nagelaten. We kennen de ernst van onze situatie, maar hoeven onszelf niet onder druk te zetten. Ik heb al eens in zo’n precaire situatie gezeten. We moeten de rangschikking vergeten en proberen van SK Lommel te winnen. Een tweede overwinning kan ons vleugels geven. Ik was in 2015-2016 één jaartje bij SK Lommel actief, maar er zijn niet veel jongens uit mijn periode die nog bij de groenhemden actief zijn.”

Je trof tweemaal raak in de bekerpartij tegen Bocholter VV, maar vond in de competitie nog niet de weg naar doel.

“We scoren als ploeg te moeilijk. Zes doelpunten in zeven wedstrijden is te weinig. We creëerden nochtans voldoende kansen, maar de efficiëntie in de zone van de waarheid ontbrak. We hebben geen echte diepe spits als Lennart Mertens, maar moeten dit collectief oplossen. Ik hoop zo snel mogelijk een eerste competitiedoelpunt te maken. Ik heb door een blessure ook al enkele wedstrijden gemist. Het belangrijkste is dat we punten pakken. Het maakt niet uit wie er scoort. We moeten zo snel mogelijk uit de gevarenzone weg geraken.”

Heeft de technische staf het vertrek van de bijna volledige centrale as onderschat?

“Viktor Boone, Youssef Challouk en Lennart Mertens waren sterkhouders, maar er steekt in onze groep voldoende kwaliteit om het verlies van die jongens op te vangen. We hebben aan een nieuwe ploeg moeten bouwen. Het vraagt tijd en geduld om automatismen te kweken”, besluit De Belder.

Het laatste woord is voor Antonio Calderon. Hij beaamt dat SK Lommel vooral een te duchten counterploeg is. De Limburgers wonnen hun drie uitwedstrijden bij FC Dender, U23 Racing Genk en Beerschot.

“Het zal erop aankomen om niet te veel ruimte in onze rug weg te geven”, zegt de Spaanse ad interim-coach van SK Deinze. “We moeten proberen veel rust aan de bal te hebben en bij balverlies zo snel mogelijk op onze goede organisatie terugvallen. Ik zag tegen Beerschot al veel zaken waar ik sterk de nadruk op leg. Mijn voorganger ging uit van een laag defensief blok. We misten hierdoor soms mankracht in de frontlinie wanneer we konden counteren. Ik wil iets aanvallender voetbal zien met onder meer Alessio Staelens in een offensievere rol. We zitten op de goede weg. De spelers werken hard. Er steekt veel positieve wil in de groep.”