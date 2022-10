Internering voor Lommelaar die vrouwen op straat betast

Tussen maart en oktober vorig jaar sloeg de man met beperkte intellectuele capaciteiten drie keer toe in Sint-Truiden en in Lommel. Op straat of in een grootwarenhuis stapte de veertiger op vrouwen af om ze vervolgens aan de armen en de benen te betasten. In augustus vorig jaar voegde hij daar in het Leuvense nog feiten van exhibitionisme aan toe. Een gerechtsdeskundige oordeelde dat de Lommelaar op het moment van de feiten en van het onderzoek aan een geestesstoornis leed.

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de kans op nieuwe feiten heel groot is. Voor de rechtbank waren bijgevolg aan alle voorwaarden om de veertiger de internering op te leggen voldaan. “De verdediging kan leven met deze uitspraak. Nu kan de man de hulp krijgen die hij nodig heeft”, sprak zijn advocaat Laurens Evens.

Aan een burgerlijke partij is de veroordeelde 2.345 euro verschuldigd. De proceskosten van 575 euro zijn eveneens voor zijn rekening.