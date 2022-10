Onze tv-tips: een theatervoorstelling, een verwoeste aarde en een bijzondere auto

In ‘Oblivion’ ontdekt een mecanicien (Tom Cruise) op de bijna verwoeste aarde dat er een opstand tegen de overheid aan de gang is. — © RR

Robrecht Vanden Thoren

Canvas, za, 22.15u

Hij draait al ruim tien jaar mee als acteur, maar ook op de planken weet acteur Robrecht Van den Thoren zijn mannetje te staan. Dit is een captatie van zijn eerste solovoorstelling, waarbij hij coaching kreeg van Wouter Deprez. Het verhaal begint bij een feest van een maand geleden. Twee gasten werden er verliefd op mekaar. Uit dankbaarheid willen ze dat hij getuige wordt op hun trouwfeest. (tove)

© RR

Oblivion

Play6, zo, 19.55u

Tom Cruise in een verhaal over een mecanicien die op de bijna verwoeste aarde ontdekt dat er een opstand tegen de overheid aan de gang is. De beeldschone ex-Bondgirl Olga Kurylenko is de voornaamste tegenspeelster van Cruise. De twee acteren in een indrukwekkend hightechdecor. Veelal met blue screens gemaakt, maar op productioneel vlak is de film te vergelijken met een Bondfilm. (tove)

© RR

Bumblebee

VTM 2, za, 18.50u

Verscholen op een autokerkhof bevindt zich de zwaar beschadigde Bumblebee. Charlie ontdekt de Volkswagen en herstelt hem, maar dan komt hij tot de ontdekking dat Bumblebee geen gewone auto is. Wanneer Bumblebees toekomst bedreigd wordt, doet ze alles om haar vriend te beschermen. De film is de zesde van de Transformers-filmreeks en haalde bijna een half miljard euro op in de bioscoop. (tove)