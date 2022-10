PODCAST. Heeft Marc Dutroux iets te maken met de verdwijning van Tanja Groen?

De 18-jarige Nederlandse studente Tanja Groen verdwijnt in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 in de buurt van Maastricht. Ze is nooit meer teruggevonden. Al in 1996 werd serieverkrachter en -moordenaar Marc Dutroux gelinkt aan de zaak, maar dat leverde nooit iets op. Nu komt Dutroux opnieuw in de aandacht van de Nederlandse speurders. Heeft hij iets te maken met de verdwijning van de studente?