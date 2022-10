Nieuwe voetgangersbrug Hechtelsesteenweg officieel geopend

Militairen kunnen voortaan veilig de drukke Hechtelsesteenweg oversteken via de nieuwe brug — © SB

Vrijdagmiddag verzamelden militaire en burgerlijke delegaties die betrokken waren bij de recente aanleg van de stalen brug over de Hechtelsesteenweg in het Complex Noord om nadien te voet de veilige oversteek te maken naar Complex Zuid.

Luitenant-generaal Goetynck, chef van de Algemene Directie Material Resources, schetste in zijn openingstoespraak het verhaal van de constructie. “De noodzaak voor een veilige oversteek tussen de Complexen Noord en Zuid ontstond al bij de opening van de centrale mess, ondertussen ruim 10 jaar geleden. Niet alleen leerlingen die de militaire basisopleiding volgen, maar ook andere personeelsleden moesten meerdere keren per dag de drukke gewestweg oversteken die het garnizoen in twee splitst en dat zorgde voor een latent gevaar. Gelukkig bleef het al die jaren beperkt tot enkele bijna-ongevallen, maar deze nieuwe constructie draagt ongetwijfeld bij tot meer veiligheid.”

Een gegeven dat volledig onderschreven werd door schepen voor Ruimtelijke Ordening Eric Coenen. Hij wees daarnaast nog op de economische en ecologische meerwaarde van de brug. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer was betrokken partij, net als de aannemer die bij het ontwerp oog had voor een integratie met de militaire omgeving en zich liet inspireren door het concept van de historische Britse Baileybruggen.

De voetgangers- en fietsersbrug weegt ruim 44 ton en kostte in totaal 600.000 euro.