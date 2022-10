Disneyland en De Zigeuner loodsen volle bus kansarme gezinnen gratis naar Eurodisney

“Dit is echt toevallig gegroeid”, glundert Monique Verlinden van De Zigeuner en lid van de Kiwanis-club. “Tijdens de gewone zakelijke gesprekken die we vanuit het bedrijf geregeld voeren met de mensen van Disneyland, waarmee dat we fantastische contacten hebben, kwam het actiebeleid van onze Kiwanisgroep in Diepenbeek ter sprake. Toen we vertelden dat we proberen om het leven van kansarme gezinnen, en vooral de kinderen, te veraangenamen en te verbeteren, smolten ook daar harten. En zo werd onze Disneyactie heel snel geboren.”

“We hebben een bomvolle bus met mensen die zaterdagochtend al heel vroeg vertrekken en op een ontbijt in de bus vergast worden. Daarna stappen ze op de bus richting Eurodisney. Dat hele luik nemen wij als Kiwanis voor onze rekening. De toegang in Marne-la-Vallée, de begeleiding van de groep naar twee parken, het middagmaal ter plekke en zelfs een mooi aandenken en een groepsfoto voor iedereen, wordt helemaal geregeld door Disney zelf. We zijn er zeker van dat deze dag er één zal worden, die ze absoluut niet snel gaan vergeten, vanaf het begin eigenlijk, want, zoals bekend, rijden we onze gasten naar Eurodisney in een bus die volledig in de sfeer van Disney is bestickerd. En op de terugweg, als ze tenminste niet dromen van prinsjes en prinsessen, bieden wij hen nog een snack aan.”