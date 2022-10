37-jarige dief gearresteerd nadat hij bankkaarten steelt in Sint-Truiden

Woensdag kreeg de politie een oproep dat er op twee locaties in het centrum van Sint-Truiden bankkaarten gestolen waren. De diefstal was te zien op camerabeelden en slachtoffers konden een beschrijving van de dader geven. Via het cameranetwerk kon hij opgespoord worden. De 37-jarige man werd gearresteerd door de politie. Hij had gelukkig nog geen geld kunnen afhalen met de bankkaarten. De dertiger was onder invloed en had nog probatievoorwaarden. Het onderzoek wordt verdergezet. siol