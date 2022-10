Na Youth League-triomf trekt Jong Genk naar Club NXT, met versterking uit A-kern?

De U19 van KRC Genk plaatsten zich woensdag in en tegen Slavia Praag met een 2-4-zege voor de volgende ronde van de Youth League. “Iedereen keerde gezond en goedgezind terug uit Praag”, lacht Somers op zijn persbabbel. “Op verdediger Manguelle na waren het allemaal jongens van Jong Genk die mee voor de kwalificatie hebben gezorgd. Ze hebben het verlies uit de heenwedstrijd (1-2, nvdr.) en de vroege achterstand rechtgezet. Chapeau daarvoor. Dat is belangrijk voor de spelers en de club, maar met Club NXT staat al een volgende uitdaging voor de deur. De snelle opvolging van wedstrijden zou geen probleem mogen zijn. Daarop worden ze voorbereid op training.”

Jong Genk triomfeerde woensdag in Praag. — © Dominique Vaes/KRC Genk

Open mindset

“Met Club NXT spelen we een tweede keer tegen een belofteploeg”, gaat de trainer verder. “Het is een team dat durft voetballen. Ze spelen met een idee. Ze komen aanvallend goed voor de dag en hebben enkele sterke spelers rondlopen. Maar er liggen zeker ook kansen voor ons. Ik verwacht net zoals tegen het belofteteam van Standard een open wedstrijd. Ze zullen met een open mindset aantreden, wat voor de ontwikkeling van onze jonge spelers een goede zaak is. We proberen de lijn van wat ze in de opleiding aanleren door te trekken naar de wedstrijden in de Challenger Pro League. Op dit moment is dat bij ons nog met wisselend succes, maar ik ben er wel van overtuigd dat dit zal keren.”

Aanvulling uit A-kern?

De selectie voor de wedstrijd van zondagavond tegen Club NXT maakt Somers pas zaterdag bekend. Mogelijk zullen daar ook enkele jongeren uit de A-kern bij zitten, die de club graag wat extra matchritme wil laten opdoen. Al wie zaterdag tegen Kortrijk geen volledige helft speelt, komt in aanmerking. Maar Somers laat niet in zijn kaarten kijken. “We hebben eerst nog een training op zaterdag. Pas dan maak ik de selectie bekend.”