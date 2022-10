Masseur verdacht van aanranding klanten: “Ze gingen niet herboren maar getraumatiseerd naar huis”

Het was in 2016 dat de verdachte zijn diploma als massagetherapeut op zak stak en niet veel later een zaak startte. Een zaak die intussen gesloten is, nu de verdachte met zijn vrouw in Nederland woont. Eerst liet hij zijn klanten floaten of drijven in een zoutwatertank met een absoluut minimum aan prikkels van buitenaf. Vervolgens volgde een behandeling met kompressen om af te sluiten met een massage. “Heel intens.” De man viseerde triggerpunten en de psoasspier in het bijzonder. “Deze gaat van de buik naar de lies”, leerden we bij in de rechtbank.

“Ik dwing niemand om naakt te gaan, hoewel het aanbevolen is. Nooit kom ik aan de vagina of de schaamlippen. Deze zone leg ik met een handdoekje dicht. Als iemand verder wil gemasseerd worden dan de lies, kunnen ze dat aangeven in een toestemmingsformulier”, vertelde de man. Hij beklemtoonde de drie burgerlijke partijen niet aangeraakt te hebben ter hoogte van schaamlippen.

Uitschuiver

De veertiger beschreef uitvoering de bewegingen die hij maakte. “Als de klanten naakt zijn, lopen de bewegingen langer. Beginnend met de buik over de dijen en naar de billen.” Een dergelijke massage verleende hij enkel aan vrouwelijke klanten. “Het heeft te maken met fysionomie. Ik heb te weinig kracht door een spieraandoening en kan de psoasspier enkel bij vrouwen losmaken.” Door die aandoening kon het al eens gebeuren dat hij uitschoof. “Dan excuseer ik me.” De rechter stelde zich de vraag of het wel verstandig was om dan te masseren. Een duidelijk antwoord bleef uit. Wel gaf hij aan dat de ‘floaters’ als het ware wegzakken in hun lichaam. “De massage nadien geeft een heel intiem gevoel. Er wordt ook duidelijk gecommuniceerd om stop te zeggen.”

Charlatan

De procureur geloofde geen snars van de man zijn uitleg. Hij beschreef hoe drie slachtoffers naar de politie stapten na een behandeling in 2018 en in 2019. Eentje zou zelfs op de massagetafel gelegen hebben terwijl haar partner in een floattank dreef. “Achteraf stelde de betichte zich de vrouwen nog als gesloten te herinneren, maar van de behandeling wist hij niets meer. Zij herinnerden zich altijd hetzelfde: ‘ik was in shock, bevroor, verstijfde volledig en hoopte dat hij zou stoppen’.” Meermaals hekelde de procureur de houding van de man. “Hij stelde ‘dat het niet zijn probleem was als een vrouw moeite had om haar grenzen aan te geven’. Zo’n mentaliteit kan alleen maar leiden tot strafbare zaken.

Alle slachtoffers zeggen dat hij zwaar ademde tijdens de behandeling. Hij leek enorm opgewonden. De betichte probeert een flou artistique op te zetten en veel grote woorden te verkopen. Aan een kant beroept hij zich op zijn reputatie en als hij uitschuift is omdat het gevoel in de duimen ontbreekt. Ofwel ben je een professioneel, ofwel een charlatan.” De procureur verwees ook naar briefje gevonden tijdens een huiszoeking met daarop: ‘Ik ben een heimelijke perverte aanrander’. “De betichte verklaarde het te hebben geschreven en te hebben weggegooid omdat hij dat niet wil zijn. Het leek wel een duivelsuitdrijving.”

Vrijspraak gevraagd

Advocaten Erik Schellingen en Isabelle Kortleven namen het op voor de slachtoffers. Ook zij wezen erop dat de Hasselaar zich voortdurend tegensprak. “Het is een seksueel roofdier. Hallucinant. Waar zijn trouwens de formulieren van vrouwen die u wel de toestemming gaven om verder te gaan? De vrouwen gingen niet herboren maar getraumatiseerd naar huis.” Advocaat Luk Delbrouck vroeg de vrijspraak voor de masseur. Hij verwees naar de ruim honderd positieve recensies online. “Daarin is nagenoeg overal sprake van een terugkoppeling.” “Ook kan de behandeling van de psoasspier voor tintelingen zorgen aan de erogene zone zonder deze aan te raken. Dat hij zich sommige zaken niet kan herinneren? Het zou pas verdacht zijn als dat wel zou zijn. Het papiertje? Arm onderzoek denk ik dan, als dit de doorslag moet geven.” Vonnis op 4 november.