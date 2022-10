Man (35) die in Grobbendonk crashte na achtervolging, had 80.000 xtc-pillen aan boord: “Hij haalde snelheden tot 190 km/u”

Grobbendonk

De automobilist die donderdagavond crashte tijdens een achtervolging door de politie op de E313 in Grobbendonk had meer dan één reden om de politiecontrole te proberen ontlopen. In het voertuig troffen de speurders 78.500 xtc-pillen aan. De bestuurder, een Algerijn uit Frankrijk, is aangehouden.