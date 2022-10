Bus van De Lijn rijdt zich klem onder fietsersbrug

Een bus van De Lijn heeft zich vastgereden onder de fietsersbrug over de Koning Albert I-laan in Brugge in de omgeving van Kinepolis. — © Elisa Vincke

Rond 13.30 uur heeft een lijnbus zich vastgereden onder de fietsersbrug over de rotonde van de Koning Albert I-laan in Brugge. De bus was afgeweken van de oorspronkelijke route. Politie en brandweer zijn ter plaatse en een takelwagen van De Lijn is onderweg.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag op de rotonde van de Koning Albert I-laan. “De bus van De Lijn sloeg af richting Kinepolis”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Daardoor is voorlopig weinig verkeershinder in de buurt rond het ongeval.”

Er vielen geen gewonden bij het ongeval. De bus had geen passagiers aan boord. (Lees verder onder de foto)

© evib

Bij De Lijn klinkt het dat de bus was afgeweken van de oorspronkelijke route. “Het gaat om een verstrooidheid van de bestuurder, er is geen speciale reden waarom hij was afgeweken van de route”, zegt woordvoerder van De Lijn, Frederik Wittock. “Het is een spijtig voorval, maar missen is menselijk.”

“De locatie wordt op dit moment gelukkig weinig gebruikt, tegen vanavond zou alles zeker opgelost moeten zijn. Als je naar de film gaat, zal je dus geen hinder meer ondervinden”, zegt Wittock.

De takeldienst van De Lijn is op dit moment lucht uit de banden van de bus aan het laten, in de hoop dat het voertuig voldoende zakt om makkelijk vanonder de brug te krijgen. De brandweer is aanwezig om meteen te kunnen blussen indien brand zou ontstaan. Bovenaan de bus, waar het gevaarte de fietsersbrug raakt, zit namelijk de batterij van het voertuig.

Een zwaardere depannagedienst is onderweg vanuit Kortrijk om bij te springen.