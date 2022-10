Theo Hermans en Valère Hermans: de ene is al 27 jaar voorzitter bij Helchteren en Helson, de andere twee jaar Hechtel. — © Dick Demey

Ze werken samen in de tegelhandel, die ze in 1985 hebben opgericht en zijn elk voorzitter van een voetbalclub, Theo Hermans van Helson en zijn broer Valère van Hechtel. Toevallig bengelen hun teams ook samen onderaan in eerste provinciale en allebei stuurden ze hun trainer al door. Zaterdagavond (20.00u) nemen Helson en Hechtel het tegen mekaar op.