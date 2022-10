Vier vermoedelijke drugsdealers gearresteerd in Bilzen na verkeerscontrole

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft woensdag vier personen gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugshandel. Er werden aanzienlijke hoeveelheden drugs en cash geld in beslag genomen. Twee vermoedelijke drugsdealers zijn aangehouden.

In de Reekstraat in Bilzen controleerde de politie woensdag een 39-jarige bestuurster uit Gingelom. Ze legde een positieve speekseltest af, waarop haar rijbewijs meteen werd ingetrokken voor 15 dagen. Haar passagier, een 57-jarige man uit Bilzen, was al gekend bij politie en gerecht voor drugsfeiten. Bij de doorzoeking van het voertuig werd een aanzienlijke hoeveelheid speed en een kleine hoeveelheid crack gevonden. De passagier had ook een som cash geld bij.

Het duo werd gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek en verhoor. Bij een huiszoeking in de woning van de man werden nog meer speed en drugsattributen gevonden. Tijdens de huiszoeking boden zich ook een 57-jarige inwoner uit Heusden-Zolder en een 54-jarige man uit het Luikse aan bij de woning. Ze hadden allebei drugs en een som cash geld op zak. De twee werden eveneens gearresteerd. De drugs, attributen en het geld werden in beslag genomen.

Donderdag werden de 57-jarige Bilzenaar en de 39-jarige vrouw uit Gingelom op verdenking van handel in verdovende middelen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze werden aangehouden en opgesloten in de gevangenis. siol