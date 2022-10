Lanaken

Donderdag 6 oktober hebben het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Maastricht en het college van burgemeester en schepenen van Lanaken elkaar voor de eerste keer officieel ontmoet. In juni van dit jaar is het nieuwe college van Maastricht geïnstalleerd met daarin enkele nieuwe gezichten. De ontmoeting vond plaats in het mooie kader van het Kasteel Pietersheim.